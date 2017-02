WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan ucapan belasungkawa atas berpulangnya Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin yang meninggal pada awal pekan ini. Trump memuji diplomat berusia 65 tahun itu sebagai seorang diplomat yang memainkan peran penting dalam kerjasa Rusia-AS menangani beberapa isu keamanan global.

“Presiden Donald J. Trump sedih mengetahui kepergian yang tiba-tiba dari Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin. Seorang diplomat ulung Dubes Churkin telah bekerjasama dengan rekan-rekannya dari AS di New York selama lebih dari satu dekade,” demikian pernyataan resmi dari Gedung Putih yang dilansir dari Russia Today, Rabu (22/2/2017).

“Meski pejabat AS terkadang tidak sepaham dengan rekannya dari Rusia, Dubes Churkin memainkan peran penting dalam bekerja bersama AS dalam sejumlah isu penting untuk kemajuan keamanan global. Presiden menyampaikan belasungkawa dari rakyat AS kepada rakyat dan Pemerintah Rusia,” lanjut pernyataan tersebut.

Vitaly Churkin yang mulai menjabat sebagai perwakilan tetap Rusia untuk PBB sejak 2006 adalah seorang diplomat karier yang pernah menjabat sebagai Dubes Rusia di sejumlah negara di antaranya Belgia dan Kanada. Churkin juga pernah menjadi Dubes penghubung Rusia untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa Barat.