JAKARTA - Okezone Goes to Campus kembali menyambangi salah satu kampus di Jakarta. Kali ini Okezone Goes to Campus digelar di Universitas Tarumanagara (Untar). Dalam kesempatan kali ini, Okezone mengambil tema Tren e-Commerce di era Digital Entreperneur.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Tarumanagara (Ungar), Prof Agustinus menyambut baik kedatangan tim Okezone yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap era digital kepada mahasiswa-mahasiswi di Untar.

"Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi bagaimana informasi yang ada saat ini dan bagaimana nantinya kita bisa menggunakannya terutama untuk di dunia kerja nanti," ungkapnya di Untar, Rabu (22/2/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Prof Agustinus juga menambahkan ilmu yang didapatkan ini nantinya diharapkan bisa bermanfaat bagi para mahasiswa. "Terutama saat kalian bisa menjalani profesi mereka," tambahnya. (afr)