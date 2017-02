JAKARTA - Bisnis online dan e-commerce makin berkembang di era digital. Bisnis ini pun mulai dilirik oleh anak muda, bahkan ketika mereka masih duduk di bangku kuliah.

Pada acara Okezone Goes to Campus, secara khusus Rektor Universitas Tarumanagara (Untar), Prof Dr Agustinus Purna Irawan membeberkan rahasia sukses membangun bisnis online. Menurutya, untuk pembisnis pemula, yang terpenting adalah kecepatan.

"Di era digital yang terpenting adalah kecepatan. Nah, dari mahasiswa harus sudah disiapkan," ujarnya di Kampus Untar, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Agustinus menjelaskan, pada kegiatan perkuliahan sehari-hari para mahasiswa Untar sudah dibiasakan menggunakan media digital. Contohnya, yakni e-learning yang memungkinkan mahasiswa belajar tanpa harus bertatap muka.

"Kegiatan Okezone Goes to Campus ini juga sebagai salah satu cara mahasiswa untuk belajar e-commerce. Kami sangat senang dan welcome dengan acara-acara seperti ini," tuturnya.

Hadir di Untar, kali ini Okezone Goes to Campus membawa tema "Trend e-Commerce di Era Digital Entrepreneur". Acara ini menghadirkan berbagai narasumber kompeten, seperti Roy Suryo dan Direktur Konten dan News Okezone Sylviana Pravita. Juga dimeriahkan oleh Yuka Idol dan Kandara Band. (ira)