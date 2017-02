JAKARTA - Berkembangnya gadget dan kemudahan akses internet membuat media online berkembang begitu pesat. Pakar Telematika Roy Suryo menyebut, membicarakan media online tidak ada habisnya. Sebab, platform tersebut hanya menjadi alat bagi manusia.

"Enggak ada habisnya karena itu hanya alat bukan tujuan. Dulu ada situs pertemanan Friendster, lalu ada Facebook. Bahkan Facebook ini sempat up and down," tuturnya dalam acara Okezone Goes to Campus yang digelar di Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Peran media online semakin luas setelah munculnya bisnis online. Berbiaya murah, berbagai kalangan termasuk mahasiswa pun menggunakan media online untuk menggaet konsumen.

"Jadi media online yang berkembang itu hanya berbeda bentuknya. Misalnya seseorang memakai Twitter, tetapi karena ada keterbatasan 140 karakter akhirnya susah juga untuk jualan," ucapnya.

Pada acara tersebut, ratusan mahasiswa Untar belajar mengenai peluang dalam bisnis online, termasuk e-commerce. Mereka secara antusias menanyakan berbagai hal untuk menjadi entrepreneur yang sukses.

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber kompeten, seperti Roy Suryo, Direktur Konten dan News Okezone Sylviana Pravita, dan Rektor Untar Prof Dr Agustinus Purna Irawan. Tak hanya itu, acara juga dimeriahkan oleh penampilan Yuka Idol dan Kandara Band. (ira)