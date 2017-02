KALAU di Belanda, ada jalan-jalan yang memakan nama-nama tokoh pahlawan Indonesia, dari RA Kartini hingga Sutan Sjahrir. Tapi did you know bahwa di Negeri Sakura – Jepang, justru ada seonggok patung Panglima Besar Jenderal Sudirman?

Patung Jenderal Sudirman itu berada di Tokyo. Bukan di tepi jalan atau di tengah-tengah taman, atau Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, melainkan berada di halaman kantor Kementerian Pertahanan Jepang lho!

Patungnya berdiri tegak nan gagah, terbuat dari perunggu setinggi empat meter. Patungnya menggambarkan sosok Jenderal Soedirman lengkap dengan berpeci, berbusana militer khas PETA (Pembela Tanah Air), plus sepatu boot setinggi lutut.

Diketahui, dulu memang sosok Jenderal Sudirman sebelum jadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR, kini TNI), meniti karier kemiliterannya di Pusat Pendidikan Kyodo Boei Gyugun atau PETA di Bogor.

PETA itu sendiri adalah pasukan cadangan bentukan Jepang yang melatih para pemuda Indonesia dengan beragam pendidikan militer khas Jepang. PETA dibentuk dan dipersiapkan seandainya sekutu masuk ke Indonesia di masa Perang Dunia II Front Pasifik.

Dari informasi yang dihimpun, patung itu ternyata merupakan hadiah persahabatan dari Kemenhan RI pada 2011 dengan diwakili Menhan RI kala itu, Purnomo Yusgiantoro.

Figur Jenderal Sudirman setidaknya bisa diterima dan jadi salah satu tokoh Indonesia yang dihormati Jepang, lantaran dipandang sebagai prajurit

“Ketika Menteri Purnomo mengunjungi Jepang pada Januari 2011, Indonesia mempersembahkan sebuah patung perunggu Jenderal Soedirman yang punya kedekatan dengan Jepang,” ungkap pernyataan resmi di situs Kemenhan Jepang, mod.go.jp, kala itu.

“Patung ini simbol berkembangnya persahabatan dan kerja sama antara Jepang dan Indonesia,” sambung pernyataan Kemenhan Jepang.