JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, polisi kembali menangkap 3 orang komplotan penipuan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group. Ketiga orang tersebut diantaranya 1 orang mertua Salman Nuryanto sedangkan 2 orang lainnya berstatus sebagai istri Salman.

"Istri pertama tersangka N (Salman Nuryanto), kemudian istri kedua dan orangtuanya, jadi yang kita amankan atas nama C kemudian N dengan D. C itu istri kedua kemudian N istri yang pertama dan yang D ini adalah orangtua dari istri yang inisial C," ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menurut Argo, selain menerima aset dan aliran dana dari hasil investasi bodong, kedua istri Salman tersebut diketahui turut membantu melancarkan kejahatannya dibagian administrasi di KSP Pandawa Mandiri Group.

"Jadi istri pertama dan yang kedua ini kita amankan, sedang kita lakukan pemeriksaan, tentunya yang bersangkutan adalah menerima aset, menerima aliran dan kemudian juga membantu dalam pelaksanaan administrasi di koperasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi telah menangkap Salman selaku otak investasi bodong di KSP Pandawa Mandiri Group. Pria yang pernah berprofesi tukang bubur itu ditangkap bersama dengan tiga rekannya, Madamine, Tatto dan Subardi yang diketahui sebagai leader dan administrator di koperasi tersebut.