JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa partainya belum menentukan sikap resmi terkait dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Meski begitu, ia meyakini bahwa 80 persen anggota PAN memilih pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno dari pada Petahana Basuki Tjahaja Purnama(Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Secara tersirat, Eddy pun menyebut memilih pemimpin Ibu Kota yang ‘OKE OCE’

"Mungkin menurut saya kalo kita pilih gubernur yang akan datang, yang paling baik yang pembangunannya tidak hanya fisik tapi juga manusianya di DKI. Itu ada di satu pasangan calon yang paling Oke Oce," ujar Eddy di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017).

‘OKE OCE’ merupakan singkatan dari One Kecamatan One Center for Entrepreneurship,program yang kerap disampaikan oleh pasangan Anies-Sandiaga, baik ketika kampanye maupun debat kandidat Pilgub DKI. Slogan tersebut identik dengan pasangan nomor urut tiga tersebut.

Eddy mengatakan, pihaknya masih menunggu perhitungan hasil rekapitulasi suara resmi dari KPU DKI, sebelum mendeklarasikan dukungannya pada putaran kedua. Saat ini, jajarannya di partai berlambang matahari terbit itu tengan menggodok program unggulan dari dua pasangan calon yang tersisa.

"Kita pelajari misi-misi dari kedua pasangan calon, kemudian kita lakukan komunikasi potik dari berbagai pihak. Kita juga menghormati penghitungan yang ada di KPU. Nanti kalau sudah selesai kita deklarasi secara besar besaran terhadap pasangan calon ‎yang telah kita tentukan," tandasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil real count C1 yang dilakukan KPU, pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dipastikan maju pada putaran kedua Pilgub DKI. Sementara itu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni gugur karena memperoleh suara paling sedikit.