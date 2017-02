LAMPUNG - Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil menembak kaki tersangka pengedar narkoba bernama Ahmad Solihin (30). Warga Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung itu, dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

“Tersangka kami tangkap saat menunggu pembeli,” kata Direktur Narkoba Polda Lampung, Kombes Abrar Tuntalanai, seperti mengutip Jawa Pos, Kamis (23/2/2017).

Dia mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Pagar Alam, Kedaton, Bandarlampung, akan ada transaksi narkoba pada Senin 20 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB.

Berdasarkan informasi tersebut, petugas Subdit I Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus tersangka. “Setelah kami geledah, ditemukan barang bukti berupa satu paket kecil sabu seberat 5 gram. Tersangka kemudian kami bawa ke kantor guna penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Dari pemeriksaan, Ahmad Solihin mendapat SS tersebut dari Do (DPO). Karenanya pihaknya masih melakukan pengembangan untuk menangkap Do. Atas perbuatannya, tersangka Ahmad kini mendekam di sel tahanan Ditresnarkoba Polda Lampung. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 sub Pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.