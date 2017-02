JAKARTA - Australia merupakan salah satu negara yang wajib kamu pertimbangkan saat ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Negara ini memiliki setidaknya delapan dari 100 kampus terbaik di dunia. Selain itu Australia juga menjadi negara terfavorit ketiga sebagai tujuan belajar mahasiswa internasional.

Kota-kota di Australia juga sangat mendukung para pelajar sehingga nyaman berkuliah. Berikut ini beberapa kota yang kerap menjadi destinasi studi mahasiswa asing.

1. Melbourne

Melbourne menawarkan berbagai hiburan ala kota metropolitan. Pusat kota ini selalu ramai dikunjungi, baik oleh penduduk asli maupun para pendatang dari berbagai belahan dunia. Untuk masalah pendidikan, beberapa universitas yang ada di Melbourne antara lain University of Melbourne, Deakin University, Monash University, La Trobe University, Victora University, RMIT University dan Swinburne University of Technology. Melbourne berada di peringkat kedua setelah Paris sebagai kota terbaik di dunia untuk pelajar.

2. Sydney

Sydney merupakan kota terbesar di Australia dan merupakan ibu kota dari negara bagian New South Wales (NSW). Berbagai universitas di kota Sydney telah terakreditasi baik secara nasional maupun internasional. Beberapa universitas bertaraf internasional adalah University of Technology Sydney (UTS), University of Sydney, University of New South Wales, Macquarie University, Australian Catholic University dan University of Western Sydney. Kota ini merupakan sektor riset terbesar di Australia, dan merupakan kawasan peringkat pertama di kawasan Asia Pasifik untuk kualitas lembaga penelitian.

3. Perth

Perth menawarkan lingkungan belajar yang sangat kondusif, sehingga menyediakan sumber akademis yang dibutuhkan para pelajar. Para mahasiswa internasional dapat menemukan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi mereka di kota ini. Beberapa universitas yang berada di wilayah Perth, yaitu Curtin University, Edith Cowan University, Murdoch University, University of Western Australia dan University of Notre Dame Australia. Perth merupakan kota yang nyaman, memiliki banyak taman dan jalur khusus sepeda terpanjang di dunia.

4. Canberra

Selain menjadi ibukota negara, Canberra juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas terkenal di Canberra adalah University of Canberra dan Australian National University. Kecanggihan teknologi dapat kamu rasakan di CSIRO Discovery Centre, yakni suatu tempat yang digunakan untuk pamer karya prestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Australia.

5. Brisbane

Beberapa universitas yang ada di Brisbane antara lain University of Queensland dan Queensland University of Technology. Setiap tahunnya, Brisbane mengadakan festival dalam rangka menyambut mahasiswa internasional. Pemerintah ibukota Queensland ini juga telah menyediakan wifi gratis berikut fasilitas nonton film gratis di 22 taman di sana.

6. Adelaide

Adelaide merupakan kota dengan biaya hidup termurah di Australia dan secara konsisten sebagai 10 kota paling layak huni di dunia. Tak heran, banyak mahasiswa internasional memilih kota ini sebagai tempat studi. Beberapa universitas yang berada di Adelaide, yaitu University of Adelaide, Flinders University, dan University of South Australia.