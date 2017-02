Resmi Meluncur di Indonesia, Suzuki GSX-R150 dan Suzuki GSX-S150 Hadir di Pameran 39 Kota

SEBAGAI pencinta kendaraan roda dua, Anda tentu selalu update dengan model motor terbaru yang ada di pasaran. Salah satu jenis motor yang banyak digemari para pencinta roda dua adalah motor racing dengan performa tinggi.

Jeli dengan banyaknya peminat motor racing yang nyaman dikendarai, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan dua seri motor terbarunya, Suzuki GSX-R150 dan Suzuki GSX-S150. Dua motor ini dikembangkan oleh tim R & D lokal Indonesia sehingga diyakini dapat lebih memahami pasar Indonesia yang aktif dalam penggunaan motor.

Suzuki GSX-R 150 hadir dengan tampilan racing, mengusung mesin 150cc Fuel injection DOHC Direct Acting Valve Drive Mechanism yang sanggup menghasilkan performa tinggi. Engine GSX juga mempunyai spek Over Bore dengan spek Bore 62.0mm dan Stroke 48.8 mm, Compression rasio 11,5 :1, big valve IN : 24 mm EX: 21mm, Big Bore Throttle Body 32mm, serta injector yang mempunyai 10 lubang dengan tekanan fuel pump 294 Kpa.

Ini akan membuat pembakaran di ruang bakar menjadi lebih efisien sehingga bisa mendapatkan hingga power 14,1 kw dan Torque 14,0 nm. Kecanggihan dan performa mesin yang tinggi inilah yang membuat GSX-R 150 memiliki karakter motor sport. Saat melaju, GSX-R 150 bisa mencapai hingga 13.000 rpm di speedometer, sehingga menjadikan motor ini sangat menyenangkan untuk dikendarai.

Motor yang satu ini juga dilengkapi dengan lampu utama LED, LCD Speedometer, dan Easy Start System. Selain itu, yang menjadi gebrakan dari Suzuki adalah penggunaan Key-less Ignition sebagai terobosan teknologi pertama dalam sejarah yang digunakan pada sepeda motor yang diproduksi di Indonesia. Teknologi ini membuat Anda tak perlu repot merogoh kantong mencari kunci kontak karena dapat langsung menstarter motor apabila kunci sudah dekat dengan motor.

Di sisi lain, dengan performa mesin dan teknologi yang canggih, motor ini memiliki bobot paling ringan di kelasnya sehingga menjadikan GSX-R sangat menyenangkan dikendarai.

Sementara itu Suzuki GSX-S 150 menjadi pilihan terbaik bagi konsumen yang lebih mengutamakan kenyamanan saat mengendarai motor berperforma tinggi. GSX-S 150 menggunakan mesin dan sasis yang sama dengan GSX-R 150 namun bergaya lebih street sport dan ergonomis. GSX-S 150 sangat cocok untuk pengunaan sehari-hari.

Dalam rangka memperkenalkan dua model motor terbarunya, lima kota terpilih sebagai tempat peluncuran Suzuki GSX-R150 dan Suzuki GSX-S150. Rangkaian peluncuran di lima kota ini dimulai pada 25 Februari 2017 di Summarecon Mall Bekasi dan Delta Plaza Surabaya. Kemudian pada 11 Maret di Trans Studio Bandung, 4 Maret di Semarang, dan 18 Maret di Makassar.

Berbagai rangkaian acara sudah siap memeriahkan peluncuran. Tilik saja Trans Studio Bandung yang mengadakan Meet and Greet dengan brand ambassador Hamish Daud dan Anindya Putri, serta hiburan musik oleh Raspati dan Genetic. Sementara di Summarecon Bekasi, Gading Marten, Ananda Omesh, dan Den Dimas, Delta Four dan Lunar akan memeriahkan acara. Tak ketinggalan, para pencinta Suzuki di Delta Plaza Surabaya juga akan dihibur oleh The Ska Banton, Souljah, dan DJ Yoren, serta bisa Meet and Greet dengan Hamish Daud (to be confirmed) dan Anindya Putri.

Di peluncuran dan pameran, para pencinta motor tak hanya bisa melihat dan mencoba langsung Suzuki GSX-R150 dan Suzuki GSX-S150 di Test Ride, tapi juga akan bisa menikmati acara musik dari musisi-musisi terkenal, City Touring dengan club motor SUZUKI, Games Modification, dan berfoto seru di Photobooth 3D Trick Art. Tak hanya itu, di setiap kota tempat diselenggarakan pameran pun juga diresmikan CLUB GSX-R150 sehingga para pengguna Suzuki GSX-R150 memiliki wadah untuk saling bertukar informasi dan membentuk komunitas.

Selain prosesi peluncuran secara resmi di lima kota, Suzuki juga mengadakan pameran di 39 kota di seluruh Indonesia. Mulai dari Jabodetabek, Jakarta Utara di Mall Kelapa Gading 1, Jakarta Selatan di Blok M Square Mal, Margo City Depok, Summarecon Mall Serpong Tangerang, Summarecon Mall Bekasi, Cibinong City Mal Bogor. Pameran juga hadir di berbagai mal di kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti Bandung Indah Plaza, Java Mall Semarang, Solo Paragon, City Mall Yogyakarta, Delta Plaza Mall dan Royal Plaza Surabaya, Duta Plaza Bali.

Tak hanya pulau Jawa, pameran pun diadakan juga di Kalimantan. Tilik saja E-Walk Plaza Balikpapan, Central Plaza Samarinda, Mega Mall Pontianak, Duta Mall Banjarmasin, Megatos Square Palangkaraya, Mall Panakukang Makassar, Manado Town Square, Plaza Medan Fair, Nagoya Hill Batam, Mall Andalas Padang. Di Indonesia Timur, pameran siap dikunjungi di Jayapura Mall.