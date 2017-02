JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, masih banyak mafia yang "bermain" di rumah susun (rusun). Untuk membasmi para mafia itu, Sandi akan mengubah pola pegawasan agar hak huni bagi warga bisa tepat sasaran.

"Begitu mereka (mafia) melihat peluang untuk bermain, pasti mereka akan bermain. Kuncinya adalah monitoring (pemetaan) dan pengawasan," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017).

Pengawasan tidak hanya mengandalkan pemerintah, kata Sandi, juga akan melibatkan masyarakat seperti netizen, aktivis, dan elemen lainnya. Karena, sekuat-kuatnya pemerintah melakukan pemetaan, tak ada yang lebih kuat daripada masyarakatnya.

"Social media is the best. Menurut saya, lewat social media, nanti kami akan buka layanan. Begitu ada mafia, kami tindak lanjuti. Ini program buat rakyat kecil kok, jangan digunakan. Saya tahu maksudnya, nanti mereka jatahnya terus di-treat begitu," lanjutnya.

Sandiaga mengaku terinspirasi Singapura dalam menerapkan pola pengawasan dan pemetaan seperti itu. "Sudah kelihatan beberapa kali, di Singapura. Mereka harus benar-benar tinggal di situ. Jadi begitu dimonitor seperti itu, tidak ada lagi penyalahgunaan," tutupnya.‎