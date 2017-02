DENPASAR - Rombongan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud dikabarkan akan menginap menyewa empat hotel dikawasan Nusa Dua, Badung. Raja Salman yang membawa 10 menterinya dan 25 pangeran akan menginap di ST Regis, Ritz-Carlton, Laguna, dan Hilton.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Ikatan agen tour dan perjalanan Indonesia), I Ketut Ardana, di Denpasar, Sabtu (25/2/2017).

“Ya mereka sudah positif menginap disana. Kalau untuk rajanya kami tidak tahu beliau akan menginap dimana,” ujarnya.

Seluruh kamar hotel tersebut itu, sambungnya, akan dipakai oleh rombongan Raja Arab Saudi. “Seluruh kamar akan dipakai oleh mereka, Raja Arab Saudi beserta rombongnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Arta Ardhana Sukawati alias Cok Ace mengatakan, untuk tarif hotel yang diperkirakan akan ditinggali Raja Salman selama di Bali itu berkisar Rp20 juta hingga Rp30 Juta permalam. Sementara untuk kamar yang biasa, dibandrol dari Rp10 hingga Rp12 Juta.

“Tarif itu sudah wajar dan biasa. Untuk yang kamar yang bagus harganya Rp20 hingga Rp30 juta,” katanya.

Dia menjelaskan, tentu ada penyesuaian-penyesuaian semisal masalah aksebilitas bagi para rombongan sang raja. “Salah satunya parking area kan ada khusus,” paparnya.