JAKARTA – Ada yang menarik dari kunjungan Raja Salman di Indonesia nanti. Salah satu kabar yang beredar, Raja Salman sudah memesan kamar di sebuah hotel mewah. Tarif kamarnya Rp 133 juta per malam.

Rencana Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis al-Saud berlibur di Bali tak hanya membuat senang kalangan perhotelan di Pulau Dewata. Sebab, pengusaha hotel di Jakarta pun ikut menikmati imbasnya.

Raja Salman memang akan berlibur di Bali pada 4-9 Maret mendatang. Namun, sebelumnya raja ketujuh di dinasti al-Saud itu akan melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta pada 1-3 Maret.

Ketua Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani menyatakan, delegasi Raja Salman sudah menyewa tiga hotel di Jakarta. Namun, Haryadi belum tahu persis nama hotel yang akan menjadi tempat Raja Salman menginap selama di Jakarta.

Hanya saja, kabar yang beredar menyebut Raja Salman sudah memesan kamar di sebuah hotel mewah. Tarif kamarnya Rp 133 juta per malam.

Bila mau menelusuri, ada banyak pilihan hotel berbintang dengan fasilitas mewah di Jakarta. Lokasinya pun banyak yang strategis.

Di kawasan Kuningan misalnya. Daerah yang tak jauh dari Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi itu dikelilingi tiga hotel top. Pandangan bisa langsung mengarah ke Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Hotel JW Marriott, dan Hotel Raffles.

Fasilitas di dalamnya tentu saja mewah. Semuanya punya standar global dengan layanan bintang lima.

Tapi di antara ketiganya, hanya Ritz Carlton yang memiliki kamar presidential suites terbaik. Luasnya

mencapai 401 meter persegi dengan fasilitas super-mewah. Tarif yang dipatok pun cukup fantastis. Harganya menembus angka Rp 133 juta per malam.

Panorama Kota Jakarta bisa terlihat dari kamar yang terletak di lantai 22 itu. Fasilias kamar mandinya dijamin luks. Semua berlapis marmer dengan bathtub terpisah.

Sedangkan toiletnya pun didesain mewah dan modern. Sudah menggunakan teknologi robotic toilet facility.

Itu belum termasuk layanan entertainment super-mewah. Dari mulai TV 55-inch LED screen television plus remote control, cable/satellites dengan premium international movie channel, iPod dock with am/fm radio and clock, hingga DVD Player.

Kenyamanan tamu akan makin terasa dengan layanan internet supercepat, luxuriously spacious private living area, elegant dining room dan kitchenette with butler entrance , butler service, Club Lounge Access serta magnificent city skyline view.

“Kalau tempat menginap Raja Salman saya belum tahu. Kabarnya sudah ada tiga hotel yang sudah disewa delegasi Saudi. Yang jelas ini memberi dampak sangat positif bagi industri perhotelan di Jakarta,” ujar Haryadi, Sabtu (25/2/2017).

Rombongan Raja Salman memang dalam jumlah besar. Ada 1.500 orang yang menyertai kunjungannya.

Karenanya, Kerajaan Arab Saudi menggunakan tujuh pesawat berukuran wide body. Rinciannya adalah dua unit Boeing 777, satu unit Boeing 747 SP, satu unit Boeing 747-300, satu unit Boeing 747-400, satu unit Boeing 757, dan satu unit pesawat Hercules untuk mengangkut rombongan Raja Salman.

Bila memang benar tiga hotel di kawasan Kuningan disewa Raja Salman, artinya 828 kamar di tiga hotel yang memasang tarif selangit itu full booked. Denyut nadi restoran, lounge dan bar, transportasi dan hotel itu sendiri akan berdetak sangat kencang. Semuanya ikut merasakan manisnya berkah pariwisata.

Marketing Communicatios Executive Raffles Hotel Jakarta Monica Agusta membenarkan bahwa hotelnya disewa delegasi kerajaan Saudi. Namun, dia mengaku tidak tahu pasti siapa tamu yang akan menginap di hotel itu.

“Persiapannya normal saja. Kami siap melayani tamu seperti pada umumnya,’’ ujarnya.

Tidak ada permintaan khusus dari Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan rencana delegasi Raja Salman menginap di hotel itu. Termasuk dalam hal menu makanan.

Yang pasti, pihak hotel menjamin semua makan yang disajikan berstatus halal, termasuk menu western cuisine. Di luar itu, pihak Hotel Raffles juga menyediakan penerjemah untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. ’’Kebetulan ada staf kami yang fasih berbahasa Arab,’’ tambahnya.

Kabar tentang rencana menginap Raja Salman di sejumlah hotel mewah di Jakarta tentu saja membuat Menteri Pariwisata Arief Yahya senang. Menurutnya, hal itu dapat memperkuat promosi pariwisata Indonesia di mata dunia.

“Raja Arab Saudi bisa menjadi endorser yang istimewa. Seorang raja, pemimpin dan panutan negara, orang nomor satu yang semua perilakunya pasti akan ditiru oleh rakyatnya, ternyata mau menginap di Jakarta,” kata Arief.

Menteri asal Banyuwangi itu mengatakan, kunjungan Raja Salman menjadi momen tepat bagi Indonesia untuk menggaet wisman asal Arab Saudi. Selama ini, wisman dari negeri kaya minyak itu menyukai destinasi bernuansa hijau, pohon-pohon, air tawar, suasana sejuk, belanja dan kuliner.

Tentu saja Indonesia punya semua yang diinginkan wisman Arab Saudi. Mayoritas wisman asal Arab Saudi masuk melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta, selanjutnya menuju Bandung, Bogor ataupun Puncak di Jawa Barat.

Pada 2015, jumlah wisman Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia melalui Jakarta mencapai 152.204 orang. Sedangkan 6.997 masuk melalui Bali.

Menurut Arief, ada tren kenaikan jumlah wisman Arab Saudi ke Indonesia. Pada 2014 lalu ada 141.009 wisman Saudi yang masuk melalui Jakarta, sedangkan 4.539 via Ngurah Rai, Bali.

Arief memerinci, wisman Arab biasanya belanja di mal dan membeli barang-barang branded. Untuk akomodasi juga memilih hotel berbintang (63,8 persen), vila/resort (18,4 persen) dengan lama tinggal rata-rata 12 hari.

"Dengan lawatan Raja Salman yang akan diliput banyak media internasional, ini akan memberi keuntungan tersendiri bagi pariwisata Indonesia,” ucap mantan Dirut Telkom itu. Demikian ditulis jpnn.com.