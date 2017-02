MEDAN – Petugas Polres Serdangbedagai (Sergai) berhasil menangkap lima anggota sindikat bajing loncat yang kerap beroperasi di Jalan Lintas Sumatera, ruas Serdangbedagai, Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Kelima anggota sindikat tersebut adalah PR alias Yuki (20), warga Dusun Kampung Sambaen Desa Sei Bamban, Serdangbedagai; AS alias Dedek, warga Desa Sukadamai Kecamatan Sei Bamban, AM alias Aheng (44), warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kota Tebingtinggi, serta dua orang pelajar berinisial AS alias Pesek (19) warga Dusun III, Desa Paya Lombang, Tebingtinggi dan YS (19) warga Dusun I Desa Sei Bamban.

Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Eko Suprihanto mengatakan, penangkapan terhadap anggota sindikat ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi mereka.

Polisi yang mendapatkan informasi kemudian membentuk tim yang terdiri dari petugas reserse dan petugas Satuan Lalulintas, untuk melakukan operasi rutin di sekitar ruas yang dilaporkan rawan tersebut.

“Kita akhirnya bisa menangkap mereka. Dalam sepekan ini sudah lima yang kita tangkap. Kita masih terus lakukan pengembangan untuk menangkap para pelaku dan penadah barang hasil curian mereka,”ujar AKBP Eko, Jumat 24 Februari 2017.

Eko mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku, diketahui mereka telah menjalankan aksinya lebih dari enam bulan. Korban yang mereka pilih biasanya mobil angkutan, namun ada juga kendaraan pribadi.

“Sindikat ini kita tangkap justru dari laporan korban mereka yang menggunakan mobil pribadi. Ada dua yang awalnya kita tangkap, lalu kita kembangkan hingga ke penadahnya. Tersangka AM alias Aheng itu penadahnya,”jelasnya.

Eko menyebutkan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus ini. Pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para tersangka, untuk keperluan pengembangan tersebut.

“Untuk kelima tersangka akan kita jerat dengan Pasal 365 KUHPidana dengan tujuh tahun penjara,” tandasnya.