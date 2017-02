DENPASAR - Raja Arab Saudi, Salman Bin Abdulaziz Al Saud akan plesiran ke Pulau Dewata. Pihak pengusaha pariwisata mengaku kekurangan guide yang bisa berbahasa Arab.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Ikatan agen tour dan perjalanan Indonesia), I Ketut Ardana, di Denpasar, Sabtu (25/2/2017).

Dia mengakui hingga sampai saat ini belum ada permintaan guide. Meskipun ada permintaan nanti pihaknya menyanggupi hal tersebut.

"Sekarang sih belum ada permintaan guide dari mereka. Yang pasti saat ini kami kekurangan guide berbahasa Arab," ujarnya.

Bila nanti tidak ada guide yang fasih berbahasa arab, nantinya akan diberikan pemandu wisata yang benar-benar berkualitas dalam berbahas Inggris.

"Kami sesuai permintaan saja. Bila mereka minta guide berbahasa Arab mungkin kita akan mencari orang sana yang tinggal di sini," ungkapnya.

Sementara itu untuk guide berbahas Inggris pihaknya mengaku tidak akan kekurangan. "Kalau guide berbahasa Inggris tidak ada masalah," ujarnya.

Seperti diketahui, Raja Arab Saudi akan liburan ke Bali bersama 10 menterinya, 25 pangeran dan pengikutnya. Sebelum ke Bali, orang nomor satu di Arab Saudi ini akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Beberapa peralatan Raja Salman ini sudah tiba di Bali seperti tangga berjalan dan mobil anti pelurunya.