WASHINGTON - Baru sekira sebulan menjabat, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhasil memangkas utang AS secara signifikan. Trump mengklaim berhasil menurunkan utang AS hingga USD12 miliar atau sekitar Rp159,9 triliun.

Menurutnya, dalam periode yang sama, Presiden Barack Obama meningkatkan utang AS lebih dari USD200 miliar atau sekitar Rp2,6 triliun.

Namun, Presiden Trump kecewa dengan media-media AS yang menutup mata atas prestasinya ini. Klaim prestasi Presiden Trump ini ditulis di Twitter.

"Media tidak melaporkan bahwa utang nasional di bulan pertama saya turunkan USD12 miliar kontra dengan peningkatan utang USD200 milIar pada sebulan pertama (Presiden) Obama," tulis Trump via akun Twitter-nya, @realDonaldTrump.

Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa dia memiliki optimisme yang besar untuk masa depan bisnis AS. Dia berjanji membuka lapangan pekerjaan dan membenahi regulasi pajak.

"Pajak besar dan pemotongan regulasi segera!" lanjut tweet Presiden Trump, yang dikutip Minggu (26/2/2017).

Angka-angka yang disajikan oleh Presiden Trump ini sinkron dengan data yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS.

Data departemen itu menyatakan, utang AS secara keseluruhan mencapai USD19.947 miliar pada bulan lalu. Sebulan kemudian, pada 21 Februari, beban utang AS turun menjadi sebesar USD19.935 miliar.

Data itu juga menyebut, utang publik AS pernah tumbuh hingga lebih dari USD200 miliar dari USD10.626 miliar menjadi USD10.838 miliar di bulan pertama Obama berkantor di Gedung Putih.