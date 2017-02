JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno menegaskan, jika terpilih, keduanya tidak akan menghapus program pro rakyat. Program tersebut diantaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pasukan orange.

"‎Banyak sekali berita beredar gubernur ganti KJS, KJP dan pasukan orange di-stop, itu tidak benar Bu. Jangan mau dibohongi," kata Sandiaga saat menghadiri silaturahmi dengan Ulama se-Pasar Rebo, Jakarta Timur di Ponpes Mahadul Islam Mardhotillah, Jalan Telaga RT03/09, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (26/2/2017).

Sandi berkomitmen untuk melanjutkan program KJP, KJS dan pasukan orange. Bahkan Anies-Sandi akan menambahkan fasilitas dan manfaat dari program tersebut sehingga warga Jakarta semakin sejahtera.

"Jadi jangan mau dibohongin Bu, Insya Allah kami terpilih program untuk rakyat akan dilanjut, bahkan ditambah," tegasnya.

Sandi menjelaskan untuk program KJS plus, ia memastikan warga akan mendapatkan kamar saat dirujuk ke rumah sakit dengan menggunakan KJS Plus. Sedangkan untuk KJP plus, bisa dicairkan uang tunai dan juga bisa digunakan sampai ke jenjang kuliah.