JAKARTA - Setelah kalah di Pilkada DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyo (AHY) santer dikabarkan bakal ikut bertarung di Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang. Bahkan, di media sosial meme AHY akan ke Jawa Timur sempat menggegerkan netizen.

Lantas bagaimana pengakuan AHY? Saat ditemui di sela-sela pembukaan Kejuaraan Karate se-Asia SBY Cup, di Kelapa Gading Jakarta, AHY menepis rumor tersebut. Bahkan dia bertanya balik kepada wartawan yang menanyainya. “Dari siapa (rumor) itu? Enggak lah, saya masih di sini (Jakarta)," kata AHY di Mahaka Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, seperti mengutip Jawa Pos, Minggu (26/2/2017).

Setelah tidak lolos di Pilkada DKI, ia saat ini masih memfokuskan untuk rencana ke depan. "Saya masih mengonsolidasikan diri untuk menata ke depan, tentunya itu butuh waktu, saya masih menata hati," ujar putra sulung SBY ini.

Yang jelas, kakak Edhie Baskoro Yudhoyono ini mengaku memiliki banyak sekali mimpi besar ke depan. Dia bertekad akan menata itu semua dengan baik. Menurut Agus putra sulung SBY ini, langkah besar yang akan diambilnya membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang. Ia mensyukuri keadaan sekarang dan tetap menikmati setiap perjalanan hidupnya.

"Itu butuh waktu, butuh juga ketenangan dalam hati. Saya menikmati dalam setiap perjalanan ini," kata Agus.

Ia pun menyebut, ada perubahan aktivitas usai perhelatan pilkada. Lantas, apa yang berbeda dalam kehidupan mantan prajurit TNI itu setelah hampir pasti tidak akan lanjut di putaran kedua pilkada? "Yang jelas tidak lagi wartawan yang ngejar-ngejar saja. He he he. Saya sekali lagi mengambil hikmahnya, saya mensyukuri sekarang punya cukup waktu bersama keluarga. Saya beberapa terakhir ini menjemput anak saya sekolah. Sudah lama enggak melakukan hal itu,” ujar Agus.