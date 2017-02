Mobilio RS Jadi Mobil Honda Ke-1 Juta yang Diproduksi di Indonesia

KARAWANG - Lewat Mobilio RS, PT Honda Prospect Motor (HPM) selaku agen pemegang merek (APM) mobil Honda di Indonesia, merayakan pencapaian produksi 1 juta unit di pabrik Karawang, Jawa Barat, Senin (27/2/2017).

Unit ke-1 juta yang diproduksi adalah low multi purpose vehicle (MPV) Mobilio RS.

HPM memulai produksi di pabrik Karawang pada Februari 2003 dengan kapasitas produksi sebanyak 50 ribu unit per tahun. Seiring makin banyaknya permintaan, pada 2012 HPM membangun pabrik kedua dan resmi beroperasi di Januari 2014. Kapasitas produksi untuk pabrik kedua ini sebanyak 200 ribu unit per tahun.

“Hal ini luar biasa, karena dicapai hanya dalam kurun 14 tahun dan ini akan menjadi tonggak sejarah penting bagi kami," ujar Seiji Kuraishi, executive vice president, executive officer and representative director Honda Motor Co Ltd, dalam kata sambutannya di perayaan produksi ke-1 juta unit, di pabrik Honda Karawang.

Sementara itu, President Director PT HPM Tomoki Uchida mengatakan, "Pencapaian produksi ke-1 juta unit ini menunjukkan tingginya penerimaan konsumen, sekaligus komitmen dari Honda Motor untuk pengembangan bisnis Honda di Indonesia."

Pabrik HPM dilengkapi berbagai fasilitas seperti road test, engine plant, car pool, serta engine bench test. Selain memproduksi mobil, HPM juga mengekspor berbagai komponen mobil, seperti komponen mesin dan bodi.