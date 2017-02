SAINT LOUIS – Pemerintah Kota Saint Louis, Negara Bagian Missouri, Amerika Serikat (AS), memindahkan rumah tua berusia 122 tahun menggunakan sebuah truk. Rumah tersebut diangkat sejauh 1,2 kilometer (km) menuju lokasi barunya.

Rumah milik Charlesetta Taylor itu sengaja dipindahkan untuk memberikan ruang kosong guna pembangunan Kampus Badan Nasional Intelijen Geospasial. Perempuan berusia 81 tahun itu tidak tinggal diam mengetahui proyek pembangunan kampus bernilai USD1,75 miliar (setara Rp23,3 triliun) itu.

Moving a house down Jefferson Ave, part of the St. Louis NGA development more details to come @stltoday pic.twitter.com/r6wpZCyJ0X— David Carson (@PDPJ) February 26, 2017