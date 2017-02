JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan delegasi UN Special Representative of the Secretary General on Violence against Children dan delegasi United Nations Children's Fund (UNICEF) di Istana Merdeka.

"Menerima kunjungan kehormatan Delegasi UNICEF pukul 11:00 WIB di Istana Merdeka," demikian informasi dari Biro Pers Istana, Senin (27/2/2017).

Sementara itu, Jokowi sebelumnya melakukan kunjungan kenegaraan di Negeri Kangguru selama dua hari, 25-26 Februari 2017. Dalam kegiatan tersebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan PM Turnbull, Pemerintah dan pengusaha Australia.

Selain membahas kerja sama, Jokowi sempat ber-selfie dan melakukan olahraga bersama Perdana Menteri Malcolm Turnbull di Royal Botanic Garden Sydney.