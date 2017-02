JAKARTA - Kesuksesan alumni menjadi salah satu indikator kampus prestisius. Terlebih, jika lulusannya mampu memiliki jabatan yang tinggi hingga menjadi seorang pemimpin negara.

Dikenal sebagai kampus berkelas dunia, ternyata tujuh kampus ini berhasil membawa lebih dari satu lulusannya untuk menjadi presiden Amerika Serikat (AS). Penasaran kampus apa saja? Berikut ini daftar Presiden AS yang pernah kuliah di sana, dilansir dari Presidets USA, Minggu (26/2/2017).

1. Harvard University

Delapan nama Presiden AS pernah kuliah di sini. Kampus ini menjadi yang paling banyak mencetak Presiden AS dibandingkan enam kampus lainnya, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana. Adapun delapan alumni yang akhirnya menjadi presiden AS, yakni John Adams, Rutherford B Hayes (Law School), Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, John F Kennedy, George W Bush (Business School), dan Barack Obama (Law School)

2. Yale University

Ada lima Presiden AS yang memilih Yale University untuk menempuh studinya. Mereka adalah William Howard Taft, Gerald Ford, George Bush, Bill Clinton, dan George W. Bush.

3. College of William & Mary

Meski namanya tak setenar Harvard, Yale, dan Columbia, kampus ini berhasil membawa tiga alumninya untuk jadi pria nomor satu di AS. Ketiga lulusan tersebut, meliputi Thomas Jefferson, James Monroe, dan John Tyler.

4. Columbia University

Sama seperti College of William & Mary, terdapat tiga presiden AS terdahulu yang menempuh studi si Columbia University. Yang terbaru, yakni Presiden AS ke-44, Barack Obama. Sedangkan dua orang lainnya, yaitu Theodore Roosevelt (Law School) dan Franklin D Roosevelt (Law School).

5. United States Military Academy

Dua lulusan yang akhirnya menjadi Presiden AS, yakni Ulysses S. Grant dan Dwight Eisenhower.

6. Princeton University

Menjadi salah satu kampus Ivy League, Princeton University berhasil menempatkan dua alumninya sebagai Presiden AS. Mereka adalah James Madison dan Woodrow Wilson

7. Union College

Presiden AS yang pernah kuliah di Union College, yaitu Chester Arthur dan Jimmy Carter.