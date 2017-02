WASHNGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mengajukan proposal untuk meningkatkan anggaran belanja pertahanan sekira USD54 miliar atau Rp721 triliun. Peningkatan tersebut adalah bentuk realisasi janji Trump ketika kampanye yang menyatakan akan mengedepankan urusan dalam negeri AS terlebih dahulu.

Peningkatan anggaran itu dibenarkan oleh pejabat terkait di AS yang menerima proposal tersebut. Sebagaimana dikutip dari Telegraph, Selasa (28/2/2017) pejabat dari Office of Management and Budget AS mengatakan, proposal itu berisi pengajuan peningkatan hampir 10 persen dari total USD600 miliar pada anggaran belanja pertahanan.

Detail dari proposal tersebut hingga saat ini masih belum dipublikasikan dan akan dibahas di Kongres AS pada Maret nanti. Namun, Trump sempat memberi sedikit informasi terkait rencana peningkatannya itu pada pidatonya di acara Conservative Political Action Conference pada pekan lalu.

“Kami juga mengajukan permintaan anggaran besar-besaran untuk militer kita yang tercinta. Dan kami akan secara substansial meningkatkan militer kita (baik) ofensif, defensif. Lebih besar serta lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya,” ujar Trump pada pidatonya itu.