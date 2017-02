JAKARTA - Ketua Umum Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Asnawi Bahar memprediksi kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia punya imbas langsung ke pelaku usaha pariwisata.

Menurut Asnawi, melihat jumlah rombongan Raja Salman yang mencapai 1.500 orang dan akan berlibur cukup di Bali pada 4-9 Maret jelas, Kerajaan Arab Saudi pasti mengeluarkan banyak uang selama di Indonesia.

“Dengan jumlah rombongan begitu banyak dan ada agenda berlibur, Kerajaan Arab Saudi pasti merogoh kocek yang tidak sedikit. Dan nominalnya kan dibawa ke Indonesia. Langsung menyentuh pelaku usaha dan masyarakat," ujarnya, sebagaimana dikutip dari laman JPNN, Selasa (28/2/2017).

Menurut Asnawi, rombongan Raja Salman pasti bakal membelanjakan banyak uang mereka selama di Jakarta saja. Misalnya, tiga hotel mewah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan sudah dipesan untuk Raja Salman dan rombongannya.

“Jumlah kamarnya 800 lebih. Silakan kalkulasikan berapa banyak uang yang masuk ke Jakarta. Cleaning service, satpam, tenaga kebersihan, guide, semua kebagian rezeki," ungkap Asnawi.

Angka pastinya memang belum bisa dihitung. Tapi gambaran kasarnya sudah bisa diprediksi.

Berdasar estimasi Asnawi, untuk urusan menginap di Jakarta saja Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan minimal Rp16 miliar per hari. "Taruhlah tarif menginap per malamnya Rp20 juta per malam. Kamar yang disewa 800. Hasilnya dikalikan tiga hari, sudah Rp48 miliar uang yang beredar hanya untuk sewa hotel," tuturnya.

Angka itu belum termasuk rombongan yang memanfaatkan fasilitas hotel. Belum lagi, rombingan Raja Salman pasti juga berbelanja di berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta.

Asnawi menyebut estimasinya tentang uang yang dibelanjakan Kerajaan Arab Saudi untuk biaya menginap di tiga hotel masih hitungan kasar. Sebab, ada kemungkinan rombongan menggunakan satu kamar per orang, bukan satu kamar untuk berdua.

Hitungan sewa satu hotel full juga biasanya lebih mahal. Belum lagi sewa kamar Raja Salman tarifnya diprediksi menembus ratusan juta rupiah per malam. Asnawi juga menduga biaya untuk transportasi rombongan Raja Salman juga menghabiskan banyak dana. Sebab, para delegasi Raja Salman pasti menggunakan mobil mewah.