JAKARTA - Selain melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, juga akan berlibur di Bali pada 4-9 Maret 2017.

Dalam liburannya kali ini, sang Raja membawa barang-barang miliknya sendiri yang didatangkan dari negaranya. Bahkan, Raja Salman juga membawa televisi sendiri sebesar 80 inci yang akan diletakkan di kamar hotelnya.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (Ikatan Agen Tur dan Perjalanan Indonesia), I Ketut Ardana mengatakan, Raja Arab Saudi ke Bali membawa peralatannya sendiri.

"Katanya sudah ada televisi 80-an inci. Dia juga membawa kursi yang harganya cukup fantastis," terangnya di Denpasar, Selasa (28/2/2017).

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Ngurah Rai, Budiharjanto mengatakan, logistik Raja Arab Saudi sudah tiba di Bali pada Sabtu 18 Februari 2017. Beberapa logistik itu, di antaranya berupa lift dan tiga unit mobil Mercedes Benz milik Kerajaan Arab Saudi.

"Terkait dengan logistik ini untuk keperluan Raja Arab Saudi. Ini sudah mulai datang, ada yang sebagian di tempat. Jadi seperti mobil, mobil kerajaan Arab Saudi, sudah ada, tiba di lokasi ini dengan fasilitas diplomatik. Jadi, memang kendaraannya spesial, khusus. Jadi, pengamanannya khusus," tuturnya.

Ia menambahkan, bawaan Raja Arab tersebut tiba bersamaan di Bandara Halim, di sini juga barang-barang logsitik tiba. "Makanan juga ada. Jadi untuk keperluan-keperluan selama Raja Arab Saudi di Bali," katanya.

Namun, pihaknya belum tahu bila sang Raja membawa obat-obatan dalam liburannya kali ini. "Kalau obat-obatan kami kurang tahu. Yang pasti bawa makanan juga," ucapnya.

Raja Arab Saudi akan ke Bali pada 4 Maret 2017 bersama 10 menteri, 25 pangeran, serta 1.500 rombongan. Raja Salman ini dijadwalkan akan menginap di kawasan Nusa Dua, Badung.