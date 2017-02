JAKARTA - ‎Siapa yang tak mengetahui berbagai keberhasilan yang diraih oleh pengusaha muda Sandiaga Salahuddin Uno. Rupanya, calon gubernur DKI Jakarta itu juga mampu mengantarkan kesuksesan kepada pengusaha lainnya yang merupakan pemilik usaha laundry kiloan lewat program OK OCE atau ‘One Kecamatan One Center for Entrepreneurship’.

Sandiaga mengklaim, saat ini animo berwirausaha warga Ibu Kota telah semakin meningkat lantaran banyaknya pengusaha yang semakin sukses saat bergabung dengan program OK OCE. Seperti, kata dia, ‎kisah haru dari Ibu Winda yang berhasil membangun jaringan kepada para pemilik usaha laundry kiloan tersebut.

"‎Seperti Ibu Winda di Jakarta Timur yang punya usaha laundry dan sekarang bisa ikut OK OCE bisa membangun jaringan dan berkembang," kata Sandiaga dalam diskusi live streaming Redbons yang bertajuk 'Satu Jam Bersama Sandiaga Uno' di Gedung MNC News Center, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Lebih lanjut, pria berusia 47 tahun itu berkisah bahwa sekarang Ibu Winda telah merambah berbagai usaha lainnya lantaran telah mampu memproduksi detergen yang ramah terhadap lingkungan.

"Dan selanjutnya skill Ibu Winda meningkat dan sekarang dia punya usaha menjual detergen yang ramah lingkungan. Kedua jejaring Ibu Winda semakin berkembang dengan punya 60 mitra dan punya usaha laundry kiloan ini. Dan ini belum kita kasih pinjaman ya. Kalau sekarang ini Ibu Winda banyak mengucapkan terima kasih," cerita Sandiaga.

Selain itu, pasangan Anies Rasyid Baswedan ini kembali memamerkan sepatu edisi ‘SandiUno’ yang merupakan buah karya dari Hartono, pembuat sepatu binaan program OK OCE. Menurut dia, desain sepatu tersebut semakin ciamik setelah Hartono mendapat masukan dari para perajin sepatu yang berasal jejaring yang ada di OK OCE.

‎"Dan (sepatu) ini edisi dari Jakarta Berlari. Dan peluang pengusaha ini semakin meningkatkan dan produknya tidak kalah sama produk luar yang harganya bisa mencapai lima kali lipatnya," tukasnya.