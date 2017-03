Film Furious 8 'The Fate of the Furious' Bakal Bertabur Mobil Klasik

CALIFORNIA - Universal merilis teaser terbaru film Fast and Furious lanjutan yang bakal hadir dengan judul baru 'The Fate of the Furious'. Film yang akan dirilis pada April 2017 itu mengambil setting salah satunya di Kuba.

Seperti diketahui, Kuba merupakan surga bagi mobil-mobil klasik. Hingga saat ini, mobil dari tahun 1960-an ke atas masih banyak berkeliaran di jalan.

Dalam cerita terungkap bahwa Dominic Toretto yang diperankan oleh Vin Diesel dan Letty (Rodriguez Michelle) melancong ke Kuba untuk bulan madu. Tak melupakan hobi balapannya, Dom beragul dengan komunitas-komunitas balapan liar di Kuba. Di sinilah mobil-mobil klasik tampil menjadi bagian dari film.

Namun setelah itu, muncul perempuan misterius Cipher yang diperankan oleh Charlize Theron. Cipher mengajak Dom kembali ke dunia hitam melakukan aksi kriminalitas. Setelah itu aksi-aksi yang terkadang tidak masuk akal tersaji di film ini. Anggota geng lama pun muncul mencoba menarik Dom dari dunia hitam.

Selain Vin Diesel, Rodriguez, dan Charlize, para pemain lama juga meramaikan film Furious 8 ini di antaranya Dwayne Johnson, Jason Statham, dan Tyrese Gibson. Namun karakter Brian O’Connor yang pernah diperankan Paul Walker tidak ditampilkan di filam ini. Pada Fast and Furious 7, peran Brian sempat digantikan oleh adik mendiang Paul Walker.

Film 'The Fate of the Furious' sendiri akan dirilis pada 14 April 2017.