Intip Harga Mobil-Mobil Kepresidenan di Berbagai Negara (2-Habis)

JAKARTA - Mercedes Benz memang menjadi langganan mobil keprisedenan di berbagai negara. Namun negara-negara yang sudah memiliki produsen automotif sendiri, para pemimpinnya memilih merek lokal. Sebut saja, Amerika Serikat, Inggris, dan China.

Presiden Amerika Serikat sudah sejak lama menggunakan produk General Motors, China menggunakan Hongqi, dan Inggris menggunakan Bentley dan Jaguar.

Meski demikian, bukan berarti harganya menjadi murah. Pada dasarnya, mobil untuk pejabat negara dipesan dengan spesifikasi khusus, baik dari sisi fitur, teknologi informasi, serta komponen keselamatan, sehingga harga pastinya tidak bisa disebutkan.

Berikut lanjutan mobil-mobil kepresidenan berserta harganya: (Baca: Intip Harga Mobil-Mobil Kepresidenan di Berbagai Negara)

5. Thailand (limusin Maybach 62)

Mobil keluarga Raja Thailand adalah Maybach 62, sama seperti yang digunakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Hanya saja spesifikasinya berbeda.

Soal kemewahan, Maybach tidak kompromi. Fitur-fitur di dalamnya sangat memanjakan penumpang, seperti tempat untuk makan, pendingin minuman, dan lainnya.

Sektor jantung pacu juga menjadi perhatian, sangat bertenaga di kelasnya yakni mengusung mesin V12. Harga dasarnya adalah USD50 ribu.

4. Vatikan (Mercedes Benz M Class)

Berbeda dengan negara lainnya yang menggunakan saloon atau limusin, Vatikan memilih jenis SUV Mercedes Benz M Class untuk Paus Fransiskus. Kendaraan yang biasa disebut Popemobile ini sudah mengalami modifikasi.

Hal yang paling kentara adalah bagian pilar B dan C dikorbankan untuk menambahkan ruang kaca. Bagian ini dibuat agar Paus Fransiskus bisa berinteraksi dengan warga. Mercedes Benz M Class Popemobile ditaksir dibuat dengan harga minimal USD525.990.

3. China (limusin Hongqi)

China menggunakan mobil kepresidenan Hongqi yang jika diterjemahkan artinya ‘Bendera Merah’. Mobil ini mengusung desain klasik, namun fitur da teknologinya sudah modern. Mesinnya menggunakan konfigurasi V8 dengan biturbo. Tenaga yang dihasilkan 381 hp dan torsi 530 lb-ft. Dari tingginya torsi sudah ketahuan bahwa bobot mobil ini cukup berat. Kemungkinan karena penggunaan material antipeluru di bodi dan kaca jendelanya,

Akeselerasi dari 0-100 kilometer per jam dapat dicapai dalam 8 detik dengan kecepatan maksimum 220 km/jam. Harga dasarnya ditaksir mencapai USD801.624.

2. Amerika Serikat (Cadillac One)

Presiden Amerika Serikat sata ini menggunakan Cadillac One. Di Pemerintahan Obama mobil kepresidenan AS juga disebut dengan The Beast. Soal keamanan, mungkin Cadillac One adalah mobil paling safety di dunia. Pintu penumpangnya saja memiliki bobot yang sama dengan pintu pesawat Boeing. Tak lain bobot berat itu disebabkan penggunaan pelat baja dan kaca antipeluru. Saking beratnya, pintu tersebut hanya bisa dibuka dari luar.

Interironya juga dilengkapi dengan kantung darah yang tipenya sama dengan presiden, tabung oksigen, serta persenjataan. Cadillac One sendiri dibuat dengan biaya USD1,5 juta.

1. Inggris (Bentley State Limousine)

Beda dengan Perdana Menteri, Ratu Inggris memiliki mobil lain yakni Bentley State Limousine. Gaya klasik mendominasi desain eksteriornya. Selain dibuat untuk Ratu, Bentley State Limousine juga dipersembahkan dalam rangka ulang tahun ke-50 merek mobil mewah Inggris itu.

Desain lainnya untuk memenuhi kebutuhan Ratu adalah pintu penumpang bisa dibuka hingga 90 derajat. Hal ini untuk memudahkan akses masuk-keluar penumpang. Panoramic glasshouse juga memungkinkannya untuk berinteraksi dengan warga di acara-acara khusus. Mobil ini dibuat dengan biaya USD15.167.500.