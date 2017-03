45 Tahun Lalu, Mercedes Benz Sudah Memproduksi Mobil Listrik

STUTTGART – Jauh sebelum tren mobil listrik booming seperti saat ini, produsen automotif Mercedes Benz rupanya sudah memproduksi kendaraan jenis van yang ramah lingkungan. Sistemnya pun sama yakni mengandalkan motor penggerak listrik.

Mercedes Benz pertama kali memperkenalkan mobil van listriknya di gelaran Symposium of the International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy 1972. Model yang dipamerkan yakni LE306. Demikian seperti dikutip dari Motor1, Rabu (1/3/2017).

Setelah diperkenalkan, beberapa bulan kemudian model prototipe LE306 kabarnya digunakan untuk keperluan Olympic Games di tahun yang sama.

Mecedes Benz LE 306 sendiri dirancang sesuai standar ICE. Kendaraan inimenggunakan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 75 tenaga kuda.

Tenaga baterai yang digunakan berkekuatan 22 kilowatt yang mampu memberi jarak tempuh mencapai 100 kilometer. Kecepatan maksimum LE306 diklaim mencapai 80 kilometer per jam.

Bahkan setelah LE306 diperkenalkan pada 1980, produsen mobil premium asal Jerman ini kembali meluncurkan dua model mobil listrik baru yakni 307 E yang memiliki jangkauan jarak 70 kilometer.

Lalu pada 1988, model 308 E meluncur dengan pembaruan tenaga baterai yang bisa menempuh jarak lebih jauh dari model sebelumnya mencapai 150 kilometer.

Dengan hadirnya mobil listrik, terbukti teknologi mobil ramah lingkungan sudah jauh waktu dikembangkan oleh beberapa produsen automotif global.