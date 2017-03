Semahal Apa Mobil-Mobil Kepresidenan di Berbagai Negara?

JAKARTA - Mobil dinas kepresidenan dirancang sedemikian rupa dengan memenuhi unsur keamanan yang tinggi sehingga mampu melindungi penumpang. Ada banyak produsen mobil yang dipercaya untuk membuat mobil khusus petinggi negara. Harga yang ditawarkan untuk satu unit mobil sudah pastinya cukup mahal

Berikut ini mobil-mobil kepresidenan dengan harga fantastis:

1. Bentley State Limousine

Mobil ini digunakan oleh Ratu Inggris. Selain membuatnya khusus untuk Ratu, mobil bergaya klasik tersebut juga didesain dalam rangka ulang tahun ke-50 merek Bentley. Bentley State Limousine dibuat dengan biaya USD15.167.500.

2. Cadillac One

Presiden Amerika Serikat menggunakan Cadillac One. Di pemerintahan Barack Obama mobil kepresidenan AS juga disebut dengan The Beast. Cadillac One merupakan mobil paling aman di dunia. Pintu penumpangnya saja memiliki bobot yang sama dengan pintu pesawat Boeing. Bodi mobil dan kacanya tidak bisa ditembus peluru, bahkan gas beracun sekali pun.

Interironya juga dilengkapi dengan kantung darah dengan tipe yang sama dengan golongan darah presiden, tabung oksigen, serta persenjataan. Cadillac One sendiri dibuat dengan biaya USD1,5 juta.

3. Limusin Hongqi

China menggunakan mobil kepresidenan Hongqi yang jika diterjemahkan artinya ‘Bendera Merah’. Mobil ini tampil dengan desain klasik dan telah dilengkapi dengan fitur dan teknologi cangih serta modern. Sama seperti mobil kepala negara lainnya, limusin Hongqi dilengkapi bahan antipeluru.

Harga dasarnya ditaksir mencapai USD801.624.

4. Mercedes Benz M Class

Vatikan memilih mobil jenis SUV Mercedes Benz M Class untuk Paus Fransiskus. Kendaraan yang diberi nama Popemobile ini sudah mengalami modifikasi yakni di bagian belakang dengan penambahan ruang kaca.

Mercedes Benz M Class Popemobile ditaksir dibuat dengan harga minimal USD525.990.

5. Limusin Maybach 62

Maybach 62 digunakan oleh Raja Thailand. Mobil berdimensi panjang tersebut juga digunakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Hanya saja spesifikasinya berbeda.

Soal kemewahan, Maybach tidak kompromi. Fitur-fitur di dalamnya sangat memanjakan penumpang, seperti meja, kulkas mini, dan lainnya. Sektor jantung pacu mengusung mesin V12. Harga dasarnya adalah USD500 ribu. (san)