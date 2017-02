KUALA LUMPUR – Ternyata di tengah kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Negeri Jiran sempat muncul foto unik. Pasalnya, Raja Salman sempat ber-selfie dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak.

Foto itu diunggah oleh PM Najib di akun Twitter-nya. Sebagaimana dikutip dari Al Arabiya, Rabu (1/3/2017) foto itu diabadikan oleh Najib Razak ketika keduanya berada di mobil yang sedang bergerak menuju berbagai event di Kuala Lumpur.

Beberapa pihak menyebut foto itu merupakan gambaran dari “selfie-diplomacy” kedua pemimpin negara.

Selfie saya dengan Raja Salman , Custodian of the two Holy Mosques ! Persahabatan yang amat akrab. pic.twitter.com/nK8aOyKYfi— Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) February 27, 2017