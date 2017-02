WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Kongres AS hari ini. Pidato itu akan sekaligus menggenapi 40 hari masa pemerintahan yang telah dijalaninya sejak dilantik menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam pada 20 Januari 2017.

Tokoh-tokoh penting pemerintahan AS dari Wakil Presiden Mike Pence, anggota Senat, Kabinet, dan Mahkamah Agung diperkirakan akan hadir dalam pidato ini. Meski secara teknis pidato ini bukanlah sebuah pidato kenegaraan (state of union) Presiden AS, kehadiran para tokoh penting itu membuat suasana layaknya peristiwa penting tersebut.

State of union adalah pidato yang disampaikan Presiden AS di hadapan sesi gabungan Kongres AS untuk melaporkan kondisi dan situasi negara dan menjadi kesempatan bagi seorang presiden untuk menyampaikan garis besar agendanya dan prioritas nasionalnya untuk mendapatkan dukungan Kongres. Biasanya, state of union disampaikan seorang presiden di tahun pertama masa jabatannya walaupun tidak dilakukan segera setelah seorang presiden menjabat.

Dilansir Time, Rabu (1/3/2017) memperkirakan Trump akan kembali berusaha menyatukan pemerintahan AS yang masih terpecah usai pemilihan presiden tahun lalu. Dia juga akan membahas mengenai kebijakan imigrasi, perpajakan, dan anggaran militer yang selama ini mendapat kurang disukai oleh Kongres.