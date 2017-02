WASHINGTON – Pidato perdana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di hadapan Kongres mendapat sambutan hangat dari para hadirin yang berada di Capitol, Washington. Tepukan tangan dan standing ovation terus bergemuruh setiap kali Trump menyampaikan prestasi dan program-programmnya.

Hampir semua orang di ruangan berdiri dan bertepuk tangan saat Trump menyampaikan kebijakan yang telah dilakukannya di bidang imigrasi, penambahan lapangan kerja, dan reformasi birokrasi dan pembenahan pemerintahan. Hadirin juga memberikan standing ovation yang meriah saat suami dari Melania itu menyampaikan visi dan programnya untuk mengurangi tingkat kejahatan, kebijakan anti-narkoba, kesehatan dan peningkatan keamanan perbatasan.

Tokoh-tokoh penting pemerintahan AS dari Wakil Presiden Mike Pence, anggota Senat, Kabinet, dan Mahkamah Agung turut hadir mendengarkan pidato ini. Sehingga meski secara teknis pidato ini bukanlah sebuah pidato kenegaraan (state of union) Presiden AS, kehadiran para tokoh penting itu membuat suasana layaknya peristiwa penting tersebut.

Pidato ini juga menggenapi 40 hari pertama pemerintahan Trump sejak dilantik menjadi Presiden ke -45 AS pada 20 Januari 2017. Sejak itu, Trump telah menepati hampir sebagian besar janji yang diucapkannya semasa kampanye.