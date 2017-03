JAKARTA – Program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) yang digaungkan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno diakui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Tadi saya lihat beritanya, tentang Pak Basuki ingin membuat program OK OCE seperti saya dan diakui juga sama Pak Basuki," ujar Sandi di Posko Melawai, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2017).

Menurut Sandi, Ahok mengakui OK OCE lantaran banyak warga Jakarta yang butuh pekerjaan. Ini merupakan program yang paling konkret untuk menciptakan lapangan kerja.

"Pak Basuki pasti akan merasakan juga manfaatnya dengan adanya OK OCE. Kita sama-sama juga merasakan nantinya," tuturnya.

Menurutnya, menciptakan lapangan pekerjaan tak hanya menjadi tugas Anies-Sandi. Gubernur Ahok pun juga mempunyai tugas untuk menciptakan lapangan kerja untuk warga Jakarta.

"Termasuk Pak Basuki juga. Sebab ini yang dibutuhkan warga Jakarta sekarang," katanya.