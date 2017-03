MEMBERIKAN layanan yang terbaik bagi para nasabah tampaknya sudah menyatu dalam semangat UOB (United Overseas Bank) dan seorang Tonny Timor Basry, Executive Director UOB.

Tonny yang berdarah Indonesia namun tumbuh dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Singapura ini memang sudah malang melintang di dunia perbankan sejak 1997. Ia sempat bekerja di China pada 2005 selama 2 tahun sebelum akhirnya dikirim ke Standard Chartered di Indonesia selama 3 tahun dan kemudian kembali ke Singapura. Kini, sejak Januari 2017 Tonny dikirim ke kampung halamannya, Indonesia.

Berbekal pengalaman yang sudah matang di dunia perbankan, terutama di UOB, Tonny merancang strategi untuk semakin meningkatkan dan memanjakan para nasabah UOB di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuat program event perayaan Imlek untuk para nasabah VIP di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, pada Januari 2017. Apa yang dilakukan Tonny dan timnya memang tidak sembarangan karena sudah digodok dengan matang.

“Jika bicara tentang UOB Commercial Strategy di Indonesia, salah satu yang berusaha saya lakukan adalah membawa budaya yang dimiliki UOB Singapura. Sebagai bank yang sudah berusia 81 tahun di Singapura dan 61 tahun di Indonesia, yang menjadi kekuatan UOB adalah hubungan jangka panjang dengan nasabah. Kami memiliki komitmen dengan nasabah, untuk membantu mereka memahami bisnis bahkan di masa sulit. Budaya itulah yang ingin kami tanamkan di Indonesia,” ujar Tonny.

Berangkat dari situ, Tonny mengatakan bahwa community networking bisa menjembatani hal tersebut, yakni dengan membesarkan community base. “Perayaaan Imlek merupakan event pertama yang kami lakukan untuk membangun community networking. Tentunya dengan menimbang bahwa tradisi perayaan Tahun Baru China dilakukan di seluruh dunia. Kami ingin menjadi bagian dari perayaan tersebut bersama dengan para nasabah setia yang telah mendukung kami selama bertahun-tahun,” paparnya.

Perayaan Tahun Baru China bersama para nasabah VIP dengan tema “Celebrating Asian Heritage” tersebut juga memiliki makna dan filosofi mendalam menurut seorang Tonny.

“Pada dasarnya, Tahun Baru China adalah bagian dari warisan Asia. Kami ingin berbagi perayaan tersebut dalam semangat keceriaan dan kebahagiaan. Kami juga ingin berbagi dengan para nasabah dan memberikan reward untuk semua dukungan yang diberikan terhadap kami. Acara ini baru dilakukan pertama kali dan kami berharap bisa mengadakannya setiap tahun. Tentunya dengan harapan bahwa setiap tahun semua akan menjadi lebih baik dan melibatkan lebih banyak nasabah.”

Dalam event selebrasi Tahun Baru China yang diadakan, ada satu hal menarik yang cukup mengundang perhatian. Sebuah video CSR. Video tersebut ternyata merupakan program CSR yang diadakan oleh UOB Indonesia di MI Alam Robbani dengan fokus anak-anak dan pendidikan. Terkait hal tersebut, Tonny mengungkapkan bahwa dalam “Celebrating Asian Heritage”, UOB memang tidak hanya ingin merayakan tapi juga ingin lebih dekat dan mengembalikan apa yang sudah didapat ke masyarakat dengan program CSR.

“Kami memiliki tiga pilar dalam program, yakni anak-anak, pendidikan, dan seni. Dengan tiga pilar ini, tahun ini, sebagai bank regional, kami berbagi cara mengembalikannya kepada masyarakat. Di Indonesia, kami membantu memperbaiki infrastruktur sekolah dengan merenovasi dan mengecat bangunan. Dimulai dari tahun lalu, kami juga menyambangi panti asuhan dan mengundang mereka. Tahun ini, tema kami adalah “Cook with Love, Share the Happiness” dengan mengundang Master Chef yang akan mengajarkan memasak. Kami juga mengajarkan anak-anak panti asuhan agar melek finansial supaya mereka memahami pentingnya manajemen keuangan, seperti menabung. Untuk seni, kami memiliki event “Painting of the Year” di Singapura dan beberapa negara lainnya,” pungkasnya.