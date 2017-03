YOGYAKARTA - Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, saat ini bisa dikatakan terjadi de-industrialisasi. Itu ditunjukan dengan perilaku impor yang sebelumnya bahan baku beralih ke barang jadi.

"Kita lama-lama menjadi bangsa yang konsumtif bukan produktif," katanya dalam Malam Refleksi Milad ke-36 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baru-baru ini.

Padahal, menurutnya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang produktif, bukan konsumtif. Hal itu bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Dia mengajak mahasiswa sebagai generasi penerus untuk menciptakan sesuatu yang bernilai ekonomi bagi dirinya dan masyarakat sekitar.

Dia merasa sangat gelisah melihat kondisi masyarakat dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Sebab, banyak pelajaran yang perlu dibenahi bangsa Indonesia terkait banyak sektor, baik ekonomi, politik, sosial dan prilaku masyarakat.

"Ekspor kita lesu, kondisi ini tidak menguntungkan," katanya.

Menurutnya, pajak selama tiga sampai empat tahun terakhir ini tidak pernah mencapai target karena lebih mengandalkan ekspor sumber daya alam. Sayangnya, tiba-tiba harga seperti minyak, batu bara, nikel, termasuk CPO -Crude Palm Oil- atau minyak kepala sawit turun.

"Sehingga uang kita berkurang, maka defisit anggaran tinggi," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik ini.

Kabupaten Bojonegoro, kata Suyoto, merupakan penghasil 25 persen minyak Indonesia. Dia mengaku hampir setiap saat berhadapan dengan pemburu rent seeker (rente).

"Saya kalau ketemu politisi yang usianya rata-rata 65 tahun, mereka berpikirnya punya tambang dimana, karena mereka memburu rente," beberanya.

Suyoto juga menyayangkan pandangan masyarakat yang selalu berpikir bagaimana mendapat warisan, bukan menciptakan warisan. Dia punya pandangan setiap orang hidup, harus menjual sesuatu.

"Kalau seseorang tidak bisa menjual sesuatu, sebenarnya dia tidak bisa hidup. Everyone lives by selling something," tandasnya.