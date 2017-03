Donald Trump Bakal Nikmati Cadillac One Terbaru Mulai Akhir Maret

WASHINGTON - Mobil kepresidenan Amerika Serikat, Cadillac One, versi terbaru sudah rampung diproduksi oleh General Motors. Versi final mobil yang juga disebut dengan 'The Beast' itu sudah mendapat persetujuan.

Limusin yang diklaim sebagai kendaraan paling aman di dunia itu sedianya sudah digunakan Presiden Donald Trump begitu selesai dilantik pada 20 Januari 2017. Namun ternyata waktu penyerahannya meleset. Sejauh ini Trump masih menggunakan mobil lama.

Dilaporkan, General Motors baru akan menyerahkan 12 unit Cadillac One senilai USD15 juta pada akhir bulan ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan transportasi Trump di Amerika, mobil yang menggunakan sasis truk Chevrolet Kodiak itu juga akan disebar ke beberapa negara untuk digunakan presiden saat melakukan kunjungan kenegaraan.

Belum banyak yang bisa diungkap dari Cadillac One untuk Trump. Namun sebagaimana kendaraan yang digunakan oleh Barack Obama, Cadillac One diselubungi dengan material antipeluru, termasuk kacanya. Kaca depan mobil mampu menahan terjangan peluru .44 magnum.

Bahkan pintu mobilnya memiliki ketebalan 8 inci yang bobotnya sama dengan pintu pesawat Boeing 757. Secara keseluruhan bobot mobil mencapai 8 ton. Bagian bawah kendaraan juga menggunakan pelat baja yang dapat menahan ledakan bom jalan.

Selain menahan serangan peluru dan bom, seal pada Cadillac One juga mampu menahan serangan senjata kimia dan gas beracun.

Sebagai penunjang keselamatan presiden, di bumper mobil dipasang senjata otomatis mesin dan pelontar granat. Ada pula senapan mesin yang ditaruh di pintu depan untuk digunakan dalam kondisi genting.

Sementara itu soal tampilan dan ukuran, Cadillac One Trump sepertinya tidak akan berubah dengan yang digunakan Obama. Jantung penggeraknya juga diprediksi masih menggunakan mesin diesel 6,5 liter. Merujuk pada data Cadillac One yang digunakan Obama, meski bermesin cukup besaar, Cadillac One hanya mampu melaju dengan kecepatan maksimum 100 kilometer per jam. Akselerasi dari 0-96 km/jam dicapai dalam 8 detik.