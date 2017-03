FLORIDA – Berkaraoke sambil menyetir biasa dilakukan oleh pengendara mobil di berbagai belahan dunia. Kali ini, seorang perempuan pengendara mobil di Florida, Amerika Serikat (AS), merekam aksinya tengah bernyanyi lagu berjudul ‘We Are The Champions’ milik kelompok musik Inggris, Queen.

Ia tidak sendirian. Anjing peliharaannya yang bernama Lola ikut bernyanyi bersamanya. Selama 25 detik awal video tersebut, anjing itu tampak tertidur di kursi belakang mobil. Ketika lagu mulai masuk ke bagian chorus, Lola mulai mengikuti suara majikannya.

Sumber: Annie Aul/Youtube

“Lola turut bernyanyi ‘We Are The Champions’ milik Queen dalam perjalanan bersama pemiliknya, Annie. Vokal yang lebih bagus dari kebanyakan orang!” tulis deskripsi video tersebut, mengutip dari UPI, Kamis (2/3/2017).

Anjing itu tampak menikmati suara dari mendiang Freddie Mercury, vokalis Queen. Lola terus bernyanyi bersama Annie hingga akhir dari video berdurasi sekira dua menit itu.