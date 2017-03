JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan para pelaku pasar modal di Hotel Ritz Charlton, Sudirman Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu, Sandiaga mempromosikan program One Kecamatan One Centre for Enterpreneurship (OK OCE).

"Saya tadi terharu juga, selama saya jadi politisi baru kali ini pasar modal menaruh perhatian. Dan bisa mempromosikan program OK OCE," ujar Sandi kepada wartawan di Hotel Ritz Charlton, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2017).

Menurut Sandi, selain mempromosikan program OK OCE, dirinya juga berbicara rumah DP 0% kepada pelaku pasar modal, walaupun mereka tidak bisa mengambil rumah tersebut lantaran pendapatannya Rp30 juta lebih per bulan.

"Jadi, ini langkah yang bisa membawa lebih banyak teman yang ada di industri pasar modal melihat program kita," tuturnya.

Sandi melanjutkan, pihaknya justru bukan hanya fokus di kalangan bawah tapi juga menguntungkan para pelaku pasar modal. Karena dengan meningkatnya data beli, usaha kecil menengah yang naik kelas yang diuntungkan industri besar.

"Mudah-mudahan diskusi dengan pelaku pasar modal ini, menjadi bekal buat kita menajamkan visi misi mulai minggu depan kita aktif kampanye," pungkasnya.