JAKARTA – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan, menjelaskan tentang program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) yang diusungnya bersama Sandiaga Salahudin Uno kepada warga di Jalan Kenangan, Cilandak, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, OK OCE bisa menyambungkan rantai industri di Jakarta. "Rantai industri antara perusahaan besar dengan home industry (industri rumahan)," ujar Anies di Cilandak, Kamis (2/3/2017).

Anies mencontohkan, banyak penjahit di Ibu Kota yang selama ini hanya melayani warga di sekitarnya. Melalui program OK OCE, mereka akan diberi pelatihan sehingga hasil jahitannya berkualitas. Hal itu tentu akan meningkatkan jumlah produksi dan kualitas.

"Permintaannya nanti bisa dari mana saja. Pemerintah buat seragam misalnya, bisa dilakukan tanpa lewat konveksi besar," tutur Anies.

Program OK OCE merupakan salah satu unggulan Anies-Sandiaga. Program ini diyakini dapat menjadi andalan untuk mengentaskan masalah lapangan kerja di Jakarta.