MEDAN – Seorang oknum polisi berinisial IS (34), warga Jalan Jalan Aturmangan, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Tebingtinggi, Sumatera Utara.

Oknum polisi berpangkat Brigadir itu dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp130 Juta. Ironisnya, korban penipuan dan penggelapan itu adalah calon ibu mertuanya sendiri.

Informasi yang dihimpun, kasus penipuan dan penggelapan itu bermula pada Agustus 2016 lalu. Ketika Bripda IS mendatangi calon mertuanya untuk meminjam uang guna membayar utang-utangnya. Ia bermohon kepada sang calon mertua, karena jika utangnya tidak dibayarkan, ia terancam dipecat dari Kepolisian.

Sang mertua yang tak ingin calon menantunya kehilangan pekerjaan kemudian menyanggupi permohan pinjaman itu. Mereka pun membuat kesepakatan tertulis, dengan kewajiban Brigadir IS membayarkan utangnya pada 1 Maret 2017.

“Tapi sampai hari ini dia tidak bisa dihubung. Didatangi ke rumahnya tidak pernah ada. Maka itu, kami laporkan ke Propam biar dia tahu rasa,” ujar Lina Nainggolan (61), korban sekaligus calon mertua Brigadir IS, Kamis (2/3/2017).

Sementara itu, Sonya, anak korban yang sekaligus calon istri Brigadi IS, sangat menyesalkan sikap Brigadir IS. Ia pun menyesal pernah mengenal dan menerima Brigadir IS sebagai kekasih hatinya.

“Sakit hati aku. Selama pacaran sama dia lebih banyak dukanya. Dia pernah memang cerita sama aku soal utang-utangnya itu. Dia punya hutang karena sering main judi online,” keluh Sonya.