MEDAN - Seorang pria bernama Simon Rajahara Lumbantobing (35) tewas ditikam saat sedang minum tuak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Sikambing, Kota Medan pada Rabu malam, 1 Maret 2017.

Berdasarkan informasi dari kepolisian, Kamis (2/3/2017), tersangka diketahui bernama Susanto Iswandi (42). Warga Jalan Binjai Gang Banteng, Medan Helvetia.

Kapolsek Helvetia, Kompol Hendra ET mengatakan aksi penikaman yang berujung dengan kematian ini, bermula dari kedatangan tersangka ke depan pos IPK Ranting Sei Sikambing C II yang berada di Jalan Aluminium, Kelurahan Sei Sikambing C II.

Tanpa ada permasalahan sebelumnya, tersangka ini pun berbaur dan ngobrol dengan sekumpulan pemuda sambil minum tuak (minuman keras) serta bernyanyi-nyanyi dengan iringan suara petikan gitar.

Tak lama kemudian, tersangka ini pun ribut mulut dengan Simon, karena tak senang dengan curatan hati (Curhat) Simson yang pada saat itu ikut berkumpul di lokasi tersebut.

Ternyata cekcok mulut kedua pemuda ini tak terhenti sampai di situ saja. Bahkan keduanya pun terlibat perkelahian, namun tiba-tiba saja tersangka mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di bagian pinggangnya.

Tanpa banyak tanya, pisau itu pun langsung disabetkan ke bagian tubuh Simson. Namun takut nanti akan dikeroyok oleh teman-temannya Simson yang sedang menikmati minuman tuak, tersangka ini pun memilih lari meninggalkan lokasi.

Akan tetapi korban yang tidak senang Simson telah disabet pisau, lalu korban ini pun mengejar tersangka. Tak beberapa lama, korban pun ditikam oleh tersangka hingga akhirnya terkapar di pinggir Jalan Gatot Subroto Medan.

Melihat Syahkubat terkapar dengan darah mengucur keluar, para kawan-kawan korban ini pun langsung mengejar tersangka dengan menggunakan mobil.

Hingga akhirnya berhasil menangkap tersangka. Setelah ditangkap, tersangka sempat dihajar hingga babak belur. Lalu teman-teman korban membawa tersangka ke Polsek Medan Helvetia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Perkelahian ini dipicu dari curhatan Simon, lalu pelaku berkelahi dan menyabetkan pisau ke tubuh Simon. Aksi perkelahian ini ternyata membuat korban kesal dan mengejar pelaku yang lari meninggalkan lokasi minum tuak itu. Tak lama korban pun terkapar karena ditikam oleh pelaku," ujar Kompol Hendra kepada wartawan.

Setelah diserahkan oleh para teman-temannya, istri korban yang bernama Suci tak senang suaminya tewas dibunuh langsung membuat laporan pengaduan dengan

LP/165/III/2017/RESTABES MEDAN/SEK HELVETIA.

"Tersangka sedang kita mintai keterangannya dan kita juga telah menyita sebilah pisau kecil berwarna hitam dan baju korban yang bercak darah sebagai barang buktinya," pungkas Kompol Hendra. (sym)