NEW YORK - Wanita nomor satu Amerika Serikat (AS), Melania Trump mengunjungi sebuah rumah sakit di Kota New York dalam rangka kegiatan sosial untuk menyambut hari buku sedunia yang jatuh pada 23 April. Selain menjenguk pasien anak-anak, sang ibu negara dari negeri Paman Sam tersebut juga tak sungkan untuk membacakan buku pada mereka secara langsung.

Melania diketahui secara khusus membawa buku yang akan dibacakan ke anak-anak. Buku tersebut berjudul The Places You'll Go! atau 'Tempat di mana kamu akan pergi' karya Dr. Seuss yang merupakan salah satu buku favoritnya.

"Saya datang untuk mendorong minat membaca pada anak-anak. Dan saya ingin mereka bisa mulai berpikir sejak dini tentang apa yang ingin mereka capai dalam hidup mereka," ujar Melania sebagaimana dinukil dari BBC, Jumat (3/3/2017).

Ibu Negara AS, Melania Trump Menyapa Anak-anak dengan Ramah. (Foto: BBC)

Melania Trump diketahui mengunjungi Rumah Sakit New York Presbyterian. Ia yang mengenakkan sweater biru tampak ramah menyapa anak-anak dan tak canggung untuk duduk di kursi kecil.

"Kami akan membacakan buku untuk kalian hari ini. Karena ini adalah hari membaca. Dan kalian harus pergi ke berbagai tempat di mana kalian merasa lebih baik," kata Melania pada anak-anak yang sakit sebelum membacakan bukunya. (rav)