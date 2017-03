PADA 4 Maret, tiga orang tokoh terkemuka Amerika Serikat (AS) mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik secara resmi menjadi presiden Negeri Paman Sam. Mereka adalah, Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, dan Franklin Delano Roosevelt.

Ketiga presiden tersebut memainkan peran penting dalam sejarah AS dan dunia saat ini. Lincoln dikenal sebagai seorang politisi yang mengedepankan penghapusan perbudakan, Wilson membawa AS keluar dari Perang Dunia I dan memprakarsai pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang menjadi cikal-bakal PBB. Sedangkan Roosevelt adalah tokoh yang mendorong Negara Adidaya itu keluar dalam dua krisis terparahnya, Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln dilantik sebagai Presiden ke-16 AS pada 4 Maret 1861, lima bulan setelah memenangkan pemilihan presiden pada November 1860. Pada masa itu, AS terpecah menjadi dua kubu besar: Union yang beranggotakan negara-negara di bagian Utara dan Konfederasi yang dibentuk negara-negara di Selatan AS.

Kedua kubu memiliki perbedaan besar mengenai isu perbudakan yang membawa AS yang saat itu baru berusia seumur jagung ke ambang perang saudara.

Abraham Lincoln. (Foto: The White House)

Dalam pidato inagurasinya, Lincoln mengucap janji untuk tidak mencampuri urusan perbudakan yang dilakukan di Selatan. Namun, dia juga secara tegas menyatakan akan menegakkan hukum federal di negara-negara bagian yang ingin memisahkan diri.

Sayangnya semua janji Lincoln itu tak mampu mencegah perpecahan yang telah sedemikian gawat. Enam pekan setelah inagurasinya, pasukan Konfederasi melakukan serangan di Fort Sumter, North Carolina dan mengawali Perang Saudara Amerika.