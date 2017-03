JAKARTA - Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz al Saud‎ memberikan hadiah kepada para tokoh lintas agama yang hadir di Hotel Raffles, Jalan Prof. Dr. Satrio‎, Kuningan, Jakarta Selatan.

Raja Salman memberikan hadiah berupa pin berwarna emas‎ yang bertuliskan SAUNESIA, yang merupakan singkatan dari Saudi Arabia-Indonesia dan menyandangkan simbol dari kedua negara.

Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau akrab disapa Yenny Wahid mengungkapkan, setiap tokoh lintas agama yang hadir di lokasi diberikan cinderamata tersebut oleh Raja Salman.

"Ini ada satu," kata Yenny Wahid di lokasi, Jumat (3/3/2017).

Yenny menjelaskan, bahwa dalam pertemuan ‎dirinya tidak sempat berbincang dengan sang penjaga dua kota suci bagi umat Islam tersebut. Kendati demikian, ia sempat diperkenalkan bahwa dirinya merupakan anak dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Saya dikenalkan, ya sebagai itu apa namanya, 'may will be, iya rois musabiq former President Wahid' jadi oh dia langsung gitu tapi yang belakang langsung jalan-jalan pada mau salaman," tandasnya.