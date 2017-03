JAKARTA - Indonesia berupaya meningkatkan kerjasama bidang pendidikan dengan Amerika Serikat (AS). Salah satunya, dengan medorong lebih banyak mahasiswa untuk kuliah di kampus AS.

Duta Besar RI untuk AS, Budi Bowoleksono mengungkapkan, KBRI tengah fokus menambah pelajar Indonesia kuliah di AS. Namun, diharapkan mereka mengambil bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM) yang masih jarang dipilih.

"Kami menghimbau agar universitas di AS aktif membantu upaya-upaya tersebut," tutur Budi melalui siaran pers, Jumat (3/3/2017).

KBRI Washington DC sendiri menjadi tuan rumah konferensi Washington International Education Conference (WIEC). Pada acara tersebut, hadir 250 tamu yang merupakan wakil dari pemerintah AS.

Selain mendorong peningkatan jumlah mahasiswa, Indonesia juga mempresentasikan gambaran umum mengenai pendidikan di Tanah Air. Diharapkan, tak hanya pelajar Indonesia yang tertarik belajar di AS, tetapi mahasiswa AS juga mau belajar ke Indonesia.

"Mahasiswa AS agar memanfaatkan Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI), Darmasiswa, dan study abroad di Indonesia," imbuhnya.

Sebagai promosi budaya Indonesia, pada akhir sesi konferensi, para peserta diajak memainkan angklung. Beberapa perwakilan perguruan tinggi yang berasal dari Michigan Technological University dan Georgia State University sangat antusias memainkan beberapa lagu di antaranya, All my loving, Lullaby, Can't Help Falling in Love, dan ditutup dengan Stand by Me.