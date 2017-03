JAKARTA - Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Meski belum mendunia seperti bahasa Inggris, siapa sangka ternyata bahasa Indonesia sudah mulai diajarkan di Amerika Serikat (AS) sejak 1940-an

Pengajaran bahasa Indonesia tersebut dimulai di Yale University. Pada 1940, dua staf pegajar, yakni Clive Day dan Raymond Kennedy menginisiasi lahirnya kajian Asia Tenggara.

Profesor Kennedy yang merupakan penulis Bark Cloth in Indonesia (1934), Ethnology of the Greater Sunda Islands (1935), dan Islands of People of the Indies (1934) itu merupakan seorang cendekiawan yang turut mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada 1949, dia tewas dalam perjalanan dari Bandung ke Cirebon. Jenazahnya akhirnya diberikan kepada Indonesia sebagai wujud kepedulian dan perjuangannya.

Pengajaran bahasa Indonesia di Yale University kemudian dilanjutkan oleh Profesor Isidore Dyen pada 1945 dengan penutur bahasa Melayu. Baru sekira 1955 hadir Bapak Antropolog Indonesia, Koentjaraningrat; sejarawan, Sartono dari UGM; dan Ong Hok Ham dari UI yang menjadi penutur bahasa Indonesia asli.

Pengajar bahasa Indonesia di Yale, Dr Indriyo Suksmono menceritakan, terdapat beberapa pengajar tetap dari 1970-an sampai 2001. Setelah itu, dia mulai bertugas hingga saat ini.

"Banyak sekali lulusan yang akhirnya menjadi pakar Indonesia, salah satunya adalah James Rush profesor di Arizona State University dan pengarang buku Opium to Java," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin (6/3/2017).

Indriyo menyebut, peminat bahasa Indonesia semakin bertambah setiap tahun. Dari dua mahasiswa pada 2001, kini meningkat hingga 150 mahasiswa. Menurut dia, strategi untuk menarik minat mereka, yakni dengan menggunakan seni budaya hingga kegiatan akademis seperti seminar tentang Indonesia.

"Penyebaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu program penting KBRI dan KJRI. KBRI dan lima KJRI di AS menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia gratis. Selain itu, KBRI selalu mendukung COTI-Consortium on Teaching Indonesian Language, melalui kegiatan pelatihan, lomba debat, dan lain sebagainya," imbuh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, Ismunandar.