JAKARTA - Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi meluas ke berbagai sektor. Setelah melakukan MoU bersama sejumlah kementerian, kini giliran delegasi Kerajaan Arab Saudi menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mejajaki kerjasama.

LIPI dan delegasi Arab Saudi yang diwakili oleh Kementerian Kebudayaan dan Penerangan beserta King Abdulazis City for Science and Technology (KACST) sepakat memperkuat kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). KACST sendiri memiliki pusat penelitian dan center of excellence dalam bidang bionanoteknologi, ilmu hayati, advance material, komunikasi dan teknologi informasi, serta energi.

"Kita bisa saling bertukar ilmu pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki untuk kemaslahatan bersama," ucap Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain, dalam siaran pers, Jumat (3/3/2017).

Iskandar mengungkapkan, menyambut positif kerjasama yang dilakukan bersama Arab Saudi. Pasalnya, menurut catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Arab Saudi merupakan negara yang cukup maju dalam bidang iptek.

"Negeri ini juga sangat terbuka dan menganggap kerjasama penting untuk terciptanya sinergi dan kolaborasi yang bermanfaat," ujarnya.

Selain penelitian, beberapa aspek yang juga akan dilakukan bersama, meliputi pertukaran dan kunjungan, konferensi dan seminar, serta kerjasama antara organisasi-organisasi yang berhubungan dengan MoU antara kedua negara.