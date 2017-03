JAKARTA - University of Waikato di Selandia Baru menawarka beasiswa untuk mahasiswa internasional. Kali ini, beasiswa diberikan untuk menempuh gelar doktor.

Program doktor yang tersedia di kampus ini, di antaranya Doctor of Philosophy, Doctor of Musical Arts, Doctor of Education, dan Doctor of Juridical Science. Masa studi untuk menamatkan gelar, yakni selama tiga tahun.

Beasiswa ini akan menanggung biaya kuliah, biaya hidup bulanan, dan biaya penelitian. Untuk mendapatkan beasiswa ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Pertama, memenuhi kualifikasi kemampuan bahasa Inggris sesuai yang ditentukan oleh kampus. Di samping itu, harus memiliki prestasi akademis yang mumpuni dan mendapatkan letter of acceptance (LoA) untuk studi doktoral di University of Waikato.

Tata cara pendaftaran bisa dilihat melalui laman University of Waikato. Sementara batas akhir pendaftaran beasiswa sampai dengan 30 April 2017.

Selamat mencoba!