Mengintip Pencapaian Penjualan Mobil Honda pada Februari

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia berhasil membukukan penjualan pada Februari 2017 sebanyak 16.284 unit. Di antara semua produk yang dipasarkan, new Mobilio menjadi yang paling banyak terjual. Berdasarkan data terbaru, new Mobilio terjual sebanyak 5.338 unit, jumlah ini meningkat 58% dari bulan sebelumnya (Januari) yaitu sebesar 3.365 unit.

Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT HPM, dalam keterangan resminya mengatakan, ”Penjualan Honda pada bulan Februari 2017 masih cukup baik, didukung dengan peluncuran produk baru, yaitu new Mobilio yang kini tampil dengan desain yang semakin agresif. Tidak hanya itu Mobilio juga berhasil melampaui penjualan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 29%.”

Selain Mobilio, penjualan di Februari juga didukung oleh model unggulan lain, seperti HR-V 1.5L, Brio Satya, BR-V, dan Jazz. Honda mencatat HR-V 1.5L terjual sebanyak 3.351 unit. Total penjualan selama 2017 sebesar 7.636 unit. Brio Satya juga turut menyumbangkan angka penjualan yang cukup signifikan yaitu 2.604 unit. BR-V menyumbangkan angka penjualan sebesar 1.807 unit. Pada bulan yang sama, all new Jazz terjual 1.394 unit dengan penjualan total 3.278 unit.

Produk Honda lainnya yang juga memberikan kontribusi positif pada penjualan Februari adalah Brio RS terjual 527 unit, CR-V 424 unit, all new Civic 178 unit, new Accord 32 unit, dan City 3 unit. (san)